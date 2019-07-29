Начался рабочий визит делегации Республики Арцах в Австралию

По приглашению Австралийской комиссии Ай Дата начался рабочий визит делегации во главе с министром иностранных дел Республики Арцах Масисом Маиляном в Австралию. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД НКР, в составе делегации и депутат НС Республики Арцах, представитель Центрального комитета АРФД Арцаха Давид Ишханян.

В рамках визита запланирован ряд встреч с государственными, политическими и общественными деятелями Австралии, а также представителями армянских общинных структур и духовенства.

В воскресенье, 28 июля, делегация Республики Арцах встретилась с предстоятелем епархии Армянской апостольской церкви Австралии и Новой Зеландии епископом ВазгеномМирзаханяном и с архиепископом Айказуном Наджаряном. В тот же день в армянском культурном центре Сиднея состоялась встреча членов делегации с представителями армянских молодежных организаций, в ходе которой МасисМаилян представил достижения, зафиксированные в процессе независимого и демократического государственного строительства в Арцахе. В этом контексте он отметил важность вклада армянской диаспоры в реализацию программ, направленных на развитие второго армянского государства. На встрече были затронуты также и процессы международного признания Арцаха и мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

Затем Масис Маилян и Давид Ишханян ответили на многочисленные вопросы участников мероприятия.

Во встречах участвовали также и постоянный представитель Республики Арцах в Австралии Кайлар Микаелян и председатель Австралийской комиссии Ай Дата Айк Кайсерян.