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Мхитарян стал автором голевой передачи


Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян в товарищеском матче стал автором голевой передачи.

Как передает Арменпресс, в очередном товарищеском матче турнира Emirates Cup“Арсенал” сыграл против французского “Лиона” и проиграл со счетом 1:2.

Генрих Мхитарян был в стартовом составе, после передачи которого Пьер-ЭмерикОбамеянг стал автором гола.Армянскийполузащитникбылзамененна 70-й минуте.




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