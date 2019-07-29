Мхитарян стал автором голевой передачи

Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян в товарищеском матче стал автором голевой передачи.

Как передает Арменпресс, в очередном товарищеском матче турнира Emirates Cup“Арсенал” сыграл против французского “Лиона” и проиграл со счетом 1:2.

Генрих Мхитарян был в стартовом составе, после передачи которого Пьер-ЭмерикОбамеянг стал автором гола.Армянскийполузащитникбылзамененна 70-й минуте.