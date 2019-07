В Иллинойсе пассажирский поезд врезался в стоявший на путях автомобиль

Пассажирский поезд компании Amtrak в воскресенье врезался в автомобиль, который находился на рельсах к югу от города Чикаго (штат Иллинойс). Как передает Арменпресс, об этом сообщается в Twitter компании.

Как отметили в Amtrak, информации о пострадавших пока не поступало. По данным телеканала ABC, в поезде находились 297 пассажиров.

An @Amtrak passenger from Illini Train 393 sent us these images of a train after it appears to have hit a vehicle on the tracks. The train is currently stopped between Homewood and Kankakee, per @AmtrakAlerts. Emergency responders en route. pic.twitter.com/wkiTAnblPj