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Три человека погибли в результате стрельбы в Калифорнии


Три человека убиты в воскресенье при стрельбе на гастрономическом фестивале в городе Гилрой (штат Калифорния), подозреваемый ликвидирован. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил на пресс-конференции шеф полиции города Скотт Смити, трансляцию вел телеканал CNN.

По его словам, подозреваемый, предположительно, проник на территорию, на которой проходил фестиваль, через ограждения. Он открыл огонь по людям и вскоре после этого был застрелен стражами порядка. "Не менее 15 человек пострадали, - сказал Смити. - Погибли четверо, в том числе подозреваемый".

Смити отметил, что поступала информация о том, что у подозреваемого был сообщник. Власти пока не получили подтверждений этого. Данные о личности подозреваемого не разглашаются.

 




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