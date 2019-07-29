На станции “Туманян” подвижный состав сошел с рельсов

На станции “Туманян” ЗАО “Южно-Кавказская железная дорога” 29 июля в 04: 10 сошли с рельсов цистерны, нагруженные топливом, в результате чего возник пожар. Как сообщили «Арменпресс» в ЗАО “Южно-Кавказская железная дорога”, пожар был потушен в 07:30. Жертв и раненых нет.

Выясняются причины происшествия, ведутся работы по ремонту железнодорожной дороги.