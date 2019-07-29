На фестивале в Калифорнии произошла стрельба

Стрельба произошла на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния. Как передает Арменпресс, об этом сообщила полиция города Гилрой, запись была опубликована в Twitter полицейского управления.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили о пострадавших, однако не уточнили их число. В полиции подчеркнули, что место происшествия на данный момент остается небезопасным.

Официальный представитель больницы в Сан-Хосе Джой Алексо в эфире телеканала NBC сообщила, что после стрельбы госпитализировали пятерых человек.

Она не уточнила, в каком состоянии находятся эти лица. Некоторых из них доставили в медицинское учреждение на вертолете. Сан-Хосе находится недалеко от Гилроя.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter: "Сотрудники правоохранительных органов находятся на месте происшествия в Гилрое (штат Калифорния). Как сообщается, стрелка еще не задержали".

Ранее телеканал NBC сообщил, что при стрельбе могли пострадать 11 человек. Свидетели сообщили журналистам телеканала, что огонь по людям открыл мужчина средних лет.