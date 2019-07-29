Время в Ереване: 11:07:36,   29 Июль

Reuters: число погибших при атаке на офис движения Green Trend в Кабуле увеличилось до 20


Число жертв нападения на офис политического движения Green Trend, возглавляемого кандидатом на пост вице-президента Амруллой Салехом, увеличилось до 20, еще 50 пострадали. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на заявление властей Афганистана.

Ранее Reuters информировал о двух погибших. Взрыв прогремел недалеко от частного университета, затем боевики ворвались в здание учебного заведения и обстреляли офис Green Trend, прилегающий к зданию университета. Салех получил ранение шрапнелью.

Отмечается, что, согласно сведениям МВД, более 150 мирных жителей были эвакуированы из здания. В ходе операции афганские силы безопасности ликвидировали четверых нападавших.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации