Reuters: число погибших при атаке на офис движения Green Trend в Кабуле увеличилось до 20

Число жертв нападения на офис политического движения Green Trend, возглавляемого кандидатом на пост вице-президента Амруллой Салехом, увеличилось до 20, еще 50 пострадали. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на заявление властей Афганистана.

Ранее Reuters информировал о двух погибших. Взрыв прогремел недалеко от частного университета, затем боевики ворвались в здание учебного заведения и обстреляли офис Green Trend, прилегающий к зданию университета. Салех получил ранение шрапнелью.

Отмечается, что, согласно сведениям МВД, более 150 мирных жителей были эвакуированы из здания. В ходе операции афганские силы безопасности ликвидировали четверых нападавших.