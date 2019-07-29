Мероприятия предстоящие 29 июля

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 29 июля, в Цахкадзоре торжественно откроется программа Офиса главного уполномоченного по делам диаспоры “Шаг к дому”. Программа будет проведена в два этапа и продлится до 25 августа.

С журналистами встретится руководитель офиса второго президента Армении Виктор Согомонян. Он представит детали уголовного дела Роберта Кочаряна.

На пресс-конференции адвокат Левон Багдасарян расскажет о последних решениях ЕСПЧ, коснется ситуации, сложившейся в судах.

Будут представлены результаты исследования процесса закупок МО, Полиции и мэрии Еревана. На пресс-конференции выступят представители ОО “Национальный центр исследований общественной политики”.

Детский сад № 9 в Армавире приобрел новый вид. Детсад был отремонтирован мэрией Армавира. Сегодня состоится официальное открытие детского сада.

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