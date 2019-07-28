Бако Саакян принял участие в мероприятии, посвященном  празднику  Вардавар

28 июля в монастырском комплексе Гандзасара Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в мероприятии, посвященном празднику Преображения Иисуса Христа (Вардавар).

Затем Президент присутствовал на презентации переиздания “Книги скорбных песнопений” Григора Нарекаци.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Бако Саакян отметил значение книг и трудов, содействующих сохранению национальных культурных ценностей и воспитанию подрастающего поколения в традиционном духе.

На мероприятии присутствовали председатель Национального собрания Ашот Гулян, другие должностные лица.