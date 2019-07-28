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Бако Саакян принял участие в мероприятии, посвященном  празднику  Вардавар


28 июля в монастырском комплексе Гандзасара Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в мероприятии, посвященном празднику Преображения Иисуса Христа (Вардавар).

Затем Президент присутствовал на презентации переиздания “Книги скорбных песнопений” Григора Нарекаци.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, Бако Саакян отметил значение книг и трудов, содействующих сохранению национальных культурных ценностей и воспитанию подрастающего поколения в традиционном духе.

На мероприятии присутствовали председатель Национального собрания Ашот Гулян, другие должностные лица.




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