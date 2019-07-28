Водитель и пассажир легкового автомобиля, столкнувшегося с грузовиком, госпитализированы

28 июля в 14:13 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что на Тбилисском шоссе произошло ДТП, заметна утечка топлива, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что столкнулись водовоз ГАЗ-53 (водитель А.Б., 1969 г/р) и Nissan Tiida (водитель Т.В., 1979 г/р).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, водитель и пассажир легкового автомобиля Г.Т. (1972 г/р) с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализированы в МЦ «Сурб Григор Лусаворич», где медики оценили их состояние как удовлетворительное.

Спасатели обесточили и перекрыли подачу газа Nissan Tiida, огородили опасный участок.