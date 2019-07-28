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Водитель и пассажир легкового автомобиля, столкнувшегося с грузовиком, госпитализированы


28 июля   в 14:13 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что на Тбилисском шоссе произошло ДТП, заметна  утечка топлива,    необходима  помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА. 

Выяснилось, что столкнулись водовоз  ГАЗ-53  (водитель А.Б., 1969 г/р) и Nissan Tiida  (водитель Т.В., 1979 г/р).

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, водитель и пассажир легкового автомобиля Г.Т. (1972 г/р) с телесными повреждениями разной  степени тяжести госпитализированы в МЦ «Сурб Григор Лусаворич», где  медики оценили их состояние  как  удовлетворительное.

Спасатели обесточили  и перекрыли подачу  газа Nissan Tiida, огородили опасный участок.




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