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Посол Франции, вице-премьер  РА и министр здравоохранения приняли участие в   Tour de Masis 3 


Посол Франции Джонатан Лакотт, вице-премьер  РА Тигран Авинян, министр здравоохранения Арсен Торосян, губернатор Араратской области  Гарик Саргсян, замминистра спорта Геворг Лорецян и другие известные люди 28 июля приняли участие в традиционной велогонке Tour de Masis 3.

Мероприятие было организовано Фондом развития Масиса, Молодежным центром Масиса  и Семейным спортивным комплексом Масиса  совместно с Федерацией велоспорта при поддержке благотворительного  Фонда поддержки семьи Адибекян -  AFFA (Adibekyan Family Foundation for Advancement).

Как сообщили Арменпресс в Фонде развития Масиса,  мероприятие стартовало на площади Республики в 09:00 часов. В велопробеге приняли участие около 100 велосипедистов-любителей. 

«Перед стартом участники были зарегистрированы  под определенными номерами, чтобы они могли участвовать в розыгрыше лотереи (велосипеда). Участников велогонки сопровождали полицейские машины и две машины скорой помощи. Последней остановкой велопробега был парк Франкофонии, где проходил  розыгрыш GT.

Президент Федерации велоспорта Арман Антонян вручил благодарственную грамоту Фонд развития Масиса за поддержку и сотрудничество, особенно поблагодарив Гагика Адибекяна за то, что он не жалеет усилий для развития Масиса. Вице-премьер-министр РА Тигран Авинян также удостоился грамоты благодарности за содействие в  реализации  проекта и популяризации культуры велоезды.

«Я хотел бы поблагодарить Фонд за строительство этого замечательного бульвара, он реализовал уникальную программу, которую вы не часто можете встретить в разных городах Армении, особенно когда речь идет об областях, о небольших общинах. Я удивлен, увидев все то, что здесь уже есть», - сказал вице-премьер.

Грамоту благодарности за участие и поддержку проекта также получил посол Франции Джонатан Лакотт.

«Я очень рад принять участие в этом велопробеге — уже  второй раз. Я особенно благодарен Фонду развития Масиса и Федерации велосипедного спорта за организацию этого мероприятия. Я очень рад, что Tour de Masis 3 проводился вместе с Tour de France - в тот же день. Велоспорт - это искусство быть вместе, и я очень рад, что Фонд развития Масиса действительно так предан делу развития Масиса», - сказал посол.

После лотереи  посол, вице-премьер и другие вместе присоединились к  празднованию  Вардавара.

Adibekyan Family Foundation for Advancement — некоммерческая  организация, которая была основана в 2015 году с целью стимулирования  развития  Масиса, формирования  нового поколения активных и интеллектуальных людей.   

Adibekyan Family Foundation for Advancement  создал в Масисе Молодежный центр, который стал  своеобразной  площадкой развития городской  молодежи, молодежных инициатив. Деятельность  Молодежного центра  проводится по трем основным направлениям —  образование, социальные проекты и волонтерство. В настоящее время Центр посещают 120 молодых  людей 18 лет.




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