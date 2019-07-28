Посол Франции, вице-премьер  РА и министр здравоохранения приняли участие в   Tour de Masis 3 

Посол Франции Джонатан Лакотт, вице-премьер РА Тигран Авинян, министр здравоохранения Арсен Торосян, губернатор Араратской области Гарик Саргсян, замминистра спорта Геворг Лорецян и другие известные люди 28 июля приняли участие в традиционной велогонке Tour de Masis 3.

Мероприятие было организовано Фондом развития Масиса, Молодежным центром Масиса и Семейным спортивным комплексом Масиса совместно с Федерацией велоспорта при поддержке благотворительного Фонда поддержки семьи Адибекян - AFFA (Adibekyan Family Foundation for Advancement).

Как сообщили Арменпресс в Фонде развития Масиса, мероприятие стартовало на площади Республики в 09:00 часов. В велопробеге приняли участие около 100 велосипедистов-любителей.

«Перед стартом участники были зарегистрированы под определенными номерами, чтобы они могли участвовать в розыгрыше лотереи (велосипеда). Участников велогонки сопровождали полицейские машины и две машины скорой помощи. Последней остановкой велопробега был парк Франкофонии, где проходил розыгрыш GT.

Президент Федерации велоспорта Арман Антонян вручил благодарственную грамоту Фонд развития Масиса за поддержку и сотрудничество, особенно поблагодарив Гагика Адибекяна за то, что он не жалеет усилий для развития Масиса. Вице-премьер-министр РА Тигран Авинян также удостоился грамоты благодарности за содействие в реализации проекта и популяризации культуры велоезды.

«Я хотел бы поблагодарить Фонд за строительство этого замечательного бульвара, он реализовал уникальную программу, которую вы не часто можете встретить в разных городах Армении, особенно когда речь идет об областях, о небольших общинах. Я удивлен, увидев все то, что здесь уже есть», - сказал вице-премьер.

Грамоту благодарности за участие и поддержку проекта также получил посол Франции Джонатан Лакотт.

«Я очень рад принять участие в этом велопробеге — уже второй раз. Я особенно благодарен Фонду развития Масиса и Федерации велосипедного спорта за организацию этого мероприятия. Я очень рад, что Tour de Masis 3 проводился вместе с Tour de France - в тот же день. Велоспорт - это искусство быть вместе, и я очень рад, что Фонд развития Масиса действительно так предан делу развития Масиса», - сказал посол.

После лотереи посол, вице-премьер и другие вместе присоединились к празднованию Вардавара.

Adibekyan Family Foundation for Advancement — некоммерческая организация, которая была основана в 2015 году с целью стимулирования развития Масиса, формирования нового поколения активных и интеллектуальных людей.

Adibekyan Family Foundation for Advancement создал в Масисе Молодежный центр, который стал своеобразной площадкой развития городской молодежи, молодежных инициатив. Деятельность Молодежного центра проводится по трем основным направлениям — образование, социальные проекты и волонтерство. В настоящее время Центр посещают 120 молодых людей 18 лет.