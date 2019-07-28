28 июля в 10:57 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что на автодороге Варденис-Сотк автомобиль перевернулся в овраг, есть пострадавшие, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что на 7-м км автодороги Варденис-Сотк автомобиль ВАЗ-2107 (водитель А.Х., 1983 г/р) съехал с проезжей части и перевернулся в овраг (около 3 м).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, до прибытия спасателей пассажиров А. М. (2010 г/р), С. М. (2012 г/р), Л. М. (2014 г/р) и С.М. (1950 г/р) вытащили силами местных жителей. С.М. доставили в Варденисский военный госпиталь, а остальных – в Варденисский МЦ, где медики оценили их состояние как удовлетворительное.

Спасатели обесточили машину и перекрыли подачу газа.