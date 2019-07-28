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На автодороге  Варденис-Сотк автомобиль перевернулся в  овраг — есть пострадавшие


28 июля   в 10:57 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что   на автодороге  Варденис-Сотк автомобиль перевернулся в  овраг,   есть пострадавшие,   необходима  помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что на 7-м км  автодороги  Варденис-Сотк автомобиль ВАЗ-2107 (водитель А.Х., 1983 г/р)  съехал с проезжей части и перевернулся в  овраг (около 3 м). 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,  до прибытия  спасателей  пассажиров  А. М.  (2010 г/р),  С. М. (2012 г/р), Л. М. (2014 г/р)  и С.М. (1950 г/р) вытащили силами местных жителей. С.М.  доставили в  Варденисский  военный  госпиталь, а остальных – в  Варденисский МЦ,  где  медики    оценили  их состояние как удовлетворительное.

Спасатели обесточили машину  и перекрыли подачу  газа.




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