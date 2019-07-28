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В Масисе сгорел гараж с автомобилем, один пострадавший  госпитализирован


27 июля   в 18:34 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что в Масисе (Араратская область) на ул.Ханджяна горит автомобиль в  гараже,   необходима  помощь спасателей.

На место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,  до прибытия  спасателей  гражданина М.М.  (1990 г/р)    доставили в  Араратский  МЦ,  где  его состояние  оценили  как удовлетворительное.

Пожар был купирован в 19:10 часов, потушен в 19:25.

Сгорел Mercedes E, гараж (около 60 кв/м) и утварь.




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