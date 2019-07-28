В Масисе сгорел гараж с автомобилем, один пострадавший  госпитализирован

27 июля в 18:34 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что в Масисе (Араратская область) на ул.Ханджяна горит автомобиль в гараже, необходима помощь спасателей.

На место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, до прибытия спасателей гражданина М.М. (1990 г/р) доставили в Араратский МЦ, где его состояние оценили как удовлетворительное.

Пожар был купирован в 19:10 часов, потушен в 19:25.

Сгорел Mercedes E, гараж (около 60 кв/м) и утварь.