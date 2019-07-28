МЧС РА  предупреждает:  высокая степень пожароопасности — в   северных районах   возможен дождь

МЧС РА предупреждает: в ближайшие 5 дней в долинах и предгорьях сохранится высокая степень пожароопасности.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на территории РА днем 28-го, после полудня с 29-31 июля в некоторых северных районах ожидается кратковременный дождь с грозой. 1-2 августа ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем 30-31 июля температура воздуха повысится на 3-4 градуса.

В Ереване днем 28-го, после полудня 29-31 июля, 1-2 августа ожидается погода без осадков.. В вечерние часы ожидается усиление ветра до 18-20 м/с.