Время в Ереване: 11:07:36,   28 Июль

МЧС РА  предупреждает:  высокая степень пожароопасности — в   северных районах   возможен дождь


МЧС РА  предупреждает: в ближайшие 5 дней в долинах и предгорьях сохранится высокая степень пожароопасности.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на территории РА  днем 28-го, после полудня с 29-31 июля в некоторых северных районах ожидается кратковременный дождь с грозой. 1-2 августа  ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем 30-31  июля температура воздуха повысится на 3-4 градуса.

В  Ереване днем 28-го, после полудня  29-31 июля,  1-2 августа  ожидается погода без осадков.. В вечерние часы ожидается усиление ветра до 18-20 м/с.




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