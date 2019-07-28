В  результате  ДТП на трассе Сисиан-Ереван трое  госпитализированы

27 июля в 16:40 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что на дороге Цгут-Горхайк произощло ДТП, есть пострадавшие, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что на 32-м км трассы Сисиан-Ереван столкнулись автомобили Mercedes C-class (водитель А.М., 1997 г/р) и Mercedes G-class (водитель С.И., 1965 г/р), который съехал с проезжей части и перевернулся.

До прибытия спасателей пассажиров Mercedes G-class А. (1952 г/р) и С.И. (1962 г/р) доставили в Сисианский МЦ, где состояние А.И оценили удовлетворительным, а С.И. – тяжелым.

Спасатели поднесли пострадавшего водителя Mercedes G-class к машине скорой помощи, его также доставили в Сисианский МЦ, где его состояние медики оценили среднетяжелым.

Спасатели отмыли дорогу.