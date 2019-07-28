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В  результате  ДТП на трассе Сисиан-Ереван трое  госпитализированы


27 июля   в 16:40 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что на дороге Цгут-Горхайк произощло ДТП, есть пострадавшие,   необходима  помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что на  32-м  км трассы Сисиан-Ереван столкнулись автомобили Mercedes C-class   (водитель А.М., 1997 г/р) и Mercedes G-class  (водитель С.И., 1965 г/р), который  съехал с проезжей  части и перевернулся.

До прибытия  спасателей  пассажиров Mercedes G-class А. (1952 г/р) и С.И. (1962 г/р) доставили в  Сисианский  МЦ, где  состояние  А.И оценили удовлетворительным, а  С.И. – тяжелым.

Спасатели поднесли пострадавшего водителя  Mercedes G-class  к  машине  скорой  помощи, его также доставили в  Сисианский  МЦ, где  его состояние медики оценили    среднетяжелым.

Спасатели отмыли дорогу.

 




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