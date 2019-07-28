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В  Гюмри стартовал праздник Вардавар


В  Гюмри стартовали праздничные  мероприятия, посвященные  Вардавару. Многие армянские знаменитости  отметят Вардавар 28 июля в Гюмри.

В  соцсетях популярен призыв «Отдели мокрое от сухого» (игра слов: в  армянском соответствует выражению «отделить зерна от плевел» - ред.), главное  условие  которого – снять свой собственный «мокрый» ролик.

Инициатива принадлежит гюмрийцу Рубену Мхитаряну.

«Отделите  мокрое  от сухого. Мокрое – правильно. Ну что, думаем, в этом году вы просто обязаны приехать и именно в  Гюмри отметить Вардавар.  Снимите  свой  «мокрый» ролик и укажите, кого бы  вы хотели видеть в  Гюмри. Давайте  в ходе  Вардавара  все вместе  обеспечим  экономический  бум сферы  снабжения  Гюмри», - этой  записью сопровождают свои ролики армянские  знаменитости. 

Как передает Арменпресс, первым вардаварской  водой  облили мэра Самвела Багдасаряна. Мероприятия продолжатся на площади Вардананц.

Праздник вдохновил жителей Гюмри, и все организации приложили все усилия, чтобы достойно провести праздник. Водометы и поливальные машины   мэрии  Гюмри ждут всех на центральной площади, к ним присоединились автомашины МЧС. С утра  были вымыты  статуи и памятники города. Гостей и гюмрийцев ждут приятные сюрпризы     в течение всего дня.

 

Арменуи Мхоян

 




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