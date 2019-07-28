В  Гюмри стартовал праздник Вардавар

В Гюмри стартовали праздничные мероприятия, посвященные Вардавару. Многие армянские знаменитости отметят Вардавар 28 июля в Гюмри.

В соцсетях популярен призыв «Отдели мокрое от сухого» (игра слов: в армянском соответствует выражению «отделить зерна от плевел» - ред.), главное условие которого – снять свой собственный «мокрый» ролик.

Инициатива принадлежит гюмрийцу Рубену Мхитаряну.

«Отделите мокрое от сухого. Мокрое – правильно. Ну что, думаем, в этом году вы просто обязаны приехать и именно в Гюмри отметить Вардавар. Снимите свой «мокрый» ролик и укажите, кого бы вы хотели видеть в Гюмри. Давайте в ходе Вардавара все вместе обеспечим экономический бум сферы снабжения Гюмри», - этой записью сопровождают свои ролики армянские знаменитости.

Как передает Арменпресс, первым вардаварской водой облили мэра Самвела Багдасаряна. Мероприятия продолжатся на площади Вардананц.

Праздник вдохновил жителей Гюмри, и все организации приложили все усилия, чтобы достойно провести праздник. Водометы и поливальные машины мэрии Гюмри ждут всех на центральной площади, к ним присоединились автомашины МЧС. С утра были вымыты статуи и памятники города. Гостей и гюмрийцев ждут приятные сюрпризы в течение всего дня.

Арменуи Мхоян