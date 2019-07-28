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В ДТП на ул.  Багреванда  пострадали двое


28 июля  в  01:08  часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что в  Ереване  на ул.  Багреванда, 1 произошло ДТП, есть пострадавшие,   необходима  помощь спасателей.

Выяснилось, что столкнулись автомобили Honda (водитель Т.К., 1986 г/р) и Volkswagen (водитель А.Н.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, до прибытия спасателей водитель автомобиля Honda и пассажир автомобиля  Volkswagen (1973 г/р) доставлены  в   МЦ «Сурб Григор Лусаворич», где  медики оценили   состояние Т.К.  как  среднетяжелое, а С.С., получив  соответствующую медпомощь,  был выписан.

Спасатели обесточили машины  и перекрыли подачу  газа.

 




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