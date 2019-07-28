В ДТП на ул.  Багреванда  пострадали двое

28 июля в 01:08 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что в Ереване на ул. Багреванда, 1 произошло ДТП, есть пострадавшие, необходима помощь спасателей.

Выяснилось, что столкнулись автомобили Honda (водитель Т.К., 1986 г/р) и Volkswagen (водитель А.Н.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, до прибытия спасателей водитель автомобиля Honda и пассажир автомобиля Volkswagen (1973 г/р) доставлены в МЦ «Сурб Григор Лусаворич», где медики оценили состояние Т.К. как среднетяжелое, а С.С., получив соответствующую медпомощь, был выписан.

Спасатели обесточили машины и перекрыли подачу газа.