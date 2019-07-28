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Святой  литургией и символическими мероприятиями в  Армении отмечается Вардавар


Праздник Преображения Господня, Вардавар, который является одним из календарных  праздников Армянской Апостольской Церкви, отмечается в этом году 28 июля. По случаю ожидаемого праздника проводится ряд мероприятий.

Как  передает Арменпресс, в 13:00 во всех церквах состоится священная литургия, после которой состоятся веселые  игры и поливание  водой  почти во всех дворах всех церквей.

В тот же день и  в Веди состоятся большие общинные мероприятия  — широкий праздник, богатое  угощение, массовые игры и др. В церкви Святой Богородицы в Канакере состоится церемония освящения.

Праздник  Преображения был подтвержден тем фактом, что Иисус -  Сын  Божий. Суть  праздника - любить Бога, следовать Его заповедям и исполнять Божью волю.

Праздник среди народа   более известен как Вардавар. Его по-разному называют в отдельных районах  Армении, что в основном обусловлено диалектными особенностями  армянских этнических групп, а также основными названиями мест паломничества. Например: Вартавур (Арчак), Вардевор (Лори, Джавахк, Кагзван), Вардивор (Дерсим),  Чирчан (Мартирос - Вайоц Дзор), Палли, Парлум или Парламамон (Кессаб).

По времени Вардавар совпадает с уборкой зерна на полях. В день праздника   в церковь несут колосья, молятся, прося Господа защитить от града, непогоды. Из колосьев делали символические  фигуры  в виде  креста. 

Главный  алтарь церкви  украшается тысячами цветов - особенно роз. В самой  церкви исполняются традиционные песнопения, восхваляющие  Всевышнего, а  в  это время  во дворе  церкви молодые люди   выпускают голубей. Если голубь трижды садился на  крышу дома любимой девушки – значит, быть ей  невестой  к  осени.    

Основной  признак   праздника – обливать друг на друга водой. Молодежь  преимущественно собирается у рек или  или родников, смеясь и с шумом и шутки поливая друг друга. 

Вардавар - это праздник радости, пения,  танцев,  роз, цветов и воды.




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