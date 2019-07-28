Святой  литургией и символическими мероприятиями в  Армении отмечается Вардавар

Праздник Преображения Господня, Вардавар, который является одним из календарных праздников Армянской Апостольской Церкви, отмечается в этом году 28 июля. По случаю ожидаемого праздника проводится ряд мероприятий.

Как передает Арменпресс, в 13:00 во всех церквах состоится священная литургия, после которой состоятся веселые игры и поливание водой почти во всех дворах всех церквей.

В тот же день и в Веди состоятся большие общинные мероприятия — широкий праздник, богатое угощение, массовые игры и др. В церкви Святой Богородицы в Канакере состоится церемония освящения.

Праздник Преображения был подтвержден тем фактом, что Иисус - Сын Божий. Суть праздника - любить Бога, следовать Его заповедям и исполнять Божью волю.

Праздник среди народа более известен как Вардавар. Его по-разному называют в отдельных районах Армении, что в основном обусловлено диалектными особенностями армянских этнических групп, а также основными названиями мест паломничества. Например: Вартавур (Арчак), Вардевор (Лори, Джавахк, Кагзван), Вардивор (Дерсим), Чирчан (Мартирос - Вайоц Дзор), Палли, Парлум или Парламамон (Кессаб).

По времени Вардавар совпадает с уборкой зерна на полях. В день праздника в церковь несут колосья, молятся, прося Господа защитить от града, непогоды. Из колосьев делали символические фигуры в виде креста.

Главный алтарь церкви украшается тысячами цветов - особенно роз. В самой церкви исполняются традиционные песнопения, восхваляющие Всевышнего, а в это время во дворе церкви молодые люди выпускают голубей. Если голубь трижды садился на крышу дома любимой девушки – значит, быть ей невестой к осени.

Основной признак праздника – обливать друг на друга водой. Молодежь преимущественно собирается у рек или или родников, смеясь и с шумом и шутки поливая друг друга.

Вардавар - это праздник радости, пения, танцев, роз, цветов и воды.