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Евро-2019 мы  провели на  высоком уровне — Армен Меликбекян


После проведения чемпионата Европы среди юношей до 19 лет Армения готова принять и другие турниры.

В  беседе с Арменпресс такое мнение  высказал первый вице-президент ФФА Армен Меликбекян.

«В целом,  отзывы  положительные, а о другихе впечатлениях  узнаем позже. Евро-2019 мы  провели на  довольно высоком уровне. Сейчас мы попытаемся организовать турниры для старших возрастных групп», - сказал он.

В состоявшемся в Ереване Евро-2019, в  финале  первенства среди команд М19,  благодаря дублю Тароса  Испания обыграла действующего чемпиона Португалию, и удостоилась чемпионского титула  в восьмой – рекордный раз.

 




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