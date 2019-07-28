Евро-2019 мы  провели на  высоком уровне — Армен Меликбекян

После проведения чемпионата Европы среди юношей до 19 лет Армения готова принять и другие турниры.

В беседе с Арменпресс такое мнение высказал первый вице-президент ФФА Армен Меликбекян.

«В целом, отзывы положительные, а о другихе впечатлениях узнаем позже. Евро-2019 мы провели на довольно высоком уровне. Сейчас мы попытаемся организовать турниры для старших возрастных групп», - сказал он.

В состоявшемся в Ереване Евро-2019, в финале первенства среди команд М19, благодаря дублю Тароса Испания обыграла действующего чемпиона – Португалию, и удостоилась чемпионского титула в восьмой – рекордный раз.