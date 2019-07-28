Впечатлен Арменией  — тренер  сборной Испании

По мнению Санти Дении, главного тренера сборной Испании по футболу в возрасте до 19 лет, его команда стала чемпионом Европы, поскольку он тщательно изучил все предыдущие матчи.

Как передает Арменпресс, во время беседы с журналистами Дения, в частности, сказал: «В течение всего турнира мы анализировали нашу игру и стремились улучшить ее. Так же мы сделали после полуфинального матча с Францией. Мы пытались привлечь больше атакующих игроков в игру».

Испанский специалист подчеркнул, что перед финалом он попросил высказать свое мнение технического директора ФФА Хинеса Мелендеса, который некоторое время работал в Федерации футбола Испании.

«Я впечатлен Арменией. Эта страна полна жизни. С большим удовольствием приехал бы сюда еще", - заключил он.

В состоявшемся в Ереване Евро-2019, в финале первенства среди команд М19, благодаря дублю Тароса Испания обыграла действующего чемпиона – Португалию, и удостоилась чемпионского титула в восьмой – рекордный раз.