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Впечатлен Арменией  — тренер  сборной Испании


По мнению Санти Дении, главного тренера сборной Испании по футболу в возрасте до 19 лет,   его команда стала чемпионом Европы, поскольку он тщательно изучил все предыдущие матчи.

Как передает Арменпресс,  во время беседы  с журналистами  Дения, в  частности, сказал: «В течение всего турнира мы анализировали нашу игру и стремились улучшить ее.   Так  же мы сделали  после полуфинального матча с Францией. Мы пытались привлечь больше атакующих игроков  в игру».

Испанский специалист подчеркнул, что перед финалом  он  попросил высказать свое  мнение технического директора  ФФА Хинеса  Мелендеса, который некоторое время работал в   Федерации футбола Испании.

«Я впечатлен Арменией. Эта страна полна жизни. С большим удовольствием приехал бы  сюда еще", - заключил он.

В состоявшемся в Ереване Евро-2019, в  финале  первенства среди команд М19,  благодаря дублю Тароса  Испания обыграла действующего чемпиона Португалию, и удостоилась чемпионского титула  в восьмой – рекордный раз.

 




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