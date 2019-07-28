«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Азербайджан стрелял в сторону границы Армении — ранен армянский военнослужащий
Азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции
Выстрел с азербайджанской стороны на нахиджеванском участке не был целевым: Давид Тоноян
Президент Республики Арцах принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ
Российские многоцелевые истребители Су-30СМ до начала следующего года уже будут в Армении
Главы МИД Армении и Грузии подтвердили приверженность мирному урегулированию конфликтов
Армения заняла 64-е место в Глобальном индексе инноваций
В Минске открылась посвященная Спитакскому землетрясению фотовыставка «Арменпресс» и «БелТА»
Индекс экономической активности в Армении вырос на 6,5%
Президент Армен Саркисян подписал ряд законов, принятых Национальным собранием
Доходы госбюджета Армении в первом квартале выросли на 25%
Рынок недвижимости активизировался: возросли сделки иностранных граждан по купле- продаже
Праздник науки в новом учебном году: в Армении состоится Фестиваль науки
Суд отклонил апелляцию прокуратуры по делу об аресте имущества Кочаряна
Бадасян обратился в Венецианскую комиссию для получения мнения о Стамбульской конвенции
Посольство призывает граждан Армении прервать отпуск в Хургаде и вернуться в Ереван
Призыв прервать отдых в Хургаде адресован только обладателям турпакетов A&R Tour— МИД
Монастырский кризис: Азербайджан установил аванпост на спорном участке границы с Грузией
Китай превзошел США по числу крупнейших компаний в списке Fortune Global 500
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Юкия Амано
Борис Джонсон - новый премьер Британии
Прадеда Бориса Джонсона в Османской империи называли армянофилом
Молодая пианистка Лаура Галстян удостоилась в Вене первой премии