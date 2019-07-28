Время в Ереване: 11:07:36,   28 Июль

«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели


Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

Азербайджан стрелял в сторону границы Армении — ранен армянский военнослужащий

 

 

Азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции

 

 

Выстрел с азербайджанской стороны на нахиджеванском участке не был целевым: Давид Тоноян

 

 

Президент Республики Арцах принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ

 

 

Российские многоцелевые истребители Су-30СМ до начала следующего года уже будут в Армении

 

 

Главы МИД Армении и Грузии подтвердили приверженность мирному урегулированию конфликтов

 

 

Армения заняла 64-е место в Глобальном индексе инноваций  

 

 

В Минске открылась посвященная Спитакскому землетрясению фотовыставка «Арменпресс» и «БелТА»

 

 

Индекс экономической активности в Армении вырос на 6,5%

 

 

Президент Армен Саркисян подписал ряд законов, принятых Национальным собранием

 

 

Доходы госбюджета Армении в первом квартале выросли на 25%

 

 

Рынок недвижимости активизировался: возросли сделки иностранных граждан по купле- продаже

 

 

Праздник науки в новом учебном году: в Армении состоится Фестиваль науки

 

 

Суд отклонил апелляцию прокуратуры по делу об аресте имущества Кочаряна

 

 

Бадасян обратился в Венецианскую комиссию для получения мнения о Стамбульской конвенции

 

 

Посольство призывает граждан Армении прервать отпуск в Хургаде и вернуться в Ереван

Призыв прервать отдых в Хургаде адресован только обладателям турпакетов A&R Tour— МИД

 

 

Монастырский кризис: Азербайджан установил аванпост на спорном участке границы с Грузией

 

 

Китай превзошел США по числу крупнейших компаний в списке Fortune Global 500

 

 

Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Юкия Амано

 

 

Борис Джонсон - новый премьер Британии

Прадеда Бориса Джонсона в Османской империи называли армянофилом

 

 

Молодая пианистка Лаура Галстян удостоилась в Вене первой премии

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации