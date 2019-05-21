Анонс мероприятий на 28 июля
17:05, Июль 27, 2019
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16:01, 22.07.2019
Заявления Китая и России в связи с Ираном повлияют на расчеты США
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Востоковед не ожидает от Ирана уступок, а от США резких шагов
- 17:05 Анонс мероприятий на 28 июля
- 16:25 В результате паводка в России пропали граждане Армении
- 16:09 В Тунисе простились с президентом страны
- 15:59 Срок службы по программе «Честь имею!» сокращен
- 15:41 В ближайшие 5 дней в долинах и предгорьях сохранится высокая степень пожароопасности
- 15:31 Призывники по программе «Это я» отбыли на службу — их напутствовали участники Апрельской войны
- 15:19 Греческая служба CNN считает IT-сферу Армении Силиконовой долиной Южного Кавказа
- 15:07 СМИ: наводнения в Бангладеш унесли жизни 114 человек
- 15:04 Украинцы подписали новую петицию об увольнении главы офиса президента
- 15:02 Новый контракт Месси с «Барселоной» может быть заключен до завершения карьеры
- 14:50 СМИ: четыре человека погибли в результате взрыва автомобиля в Афганистане
- 14:29 В Азербайджане продолжаются поиски пропавшего МиГ-29
- 14:26 В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
- 14:16 Призыв прервать отдых в Хургаде адресован только обладателям турпакетов A&R Tour— МИД
- 14:08 На Филиппинах не менее пяти человек погибли из-за землетрясений
- 14:03 За прошедшую неделю Азербайджан произвел более 1300 выстрелов в сторону армянских позиций
- 14:01 Тигран Хачатрян обсудил с производителями молочной продукции проблемы развития отрасли
- 13:48 Кандидат в президенты США обещал признать Геноцид армян
- 13:31 Гаел Андонян пропустил очередную клубную игру
- 12:49 Азербайджан стрелял в сторону границы Армении — ранен армянский военнослужащий
- 12:33 Наша позиция находится выше азербайджанской, и у нас преимущество — журналисты на передовой
- 12:24 ГаретБейл продолжит карьеру в Китае
- 12:19 В Армении проводятся мероприятия по предотвращению ожогов и тепловых ударов военнослужащих ЮВО
- 11:50 Инженерные работы, шахматы: на передовой досуг — не пустое времяпрепровождение
- 11:39 «Республика Армения»: ГригорЗограб видел роль конституции в обеспечении «закона гармонии»
- 11:30 Пожары в разных областях РА: сгорела крыша, травяные участки, автомобиль
- 10:58 Европейские индексы - 26-07-19
- 10:57 Американские индексы выросли - 26-07-19
- 10:56 Цены на цветные металлы - 26-07-19
- 10:55 Цены на драгоценные металлы - 26-07-19
- 10:54 Цены на нефть - 26-07-19
- 26.07-21:59 Число пользователей Twitter во II квартале выросло на 14%
- 26.07-21:42 Зеленский обратился к одесситам за советом по кандидатуре губернатора
- 26.07-21:39 США расширили санкции против Кубы
- 26.07-21:34 Музей Грэмми предоставит грант на оцифровку записей армянских музыкальных произведений
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