В результате паводка в России пропали граждане Армении

МЧС РА сообщает, что 27 июля в 14:24 часов в службу «911» МЧС РА от гражданина поступил сигнал о том, что его друг исчез в результате наводнения в Амурской области Российской Федерации.

Был установлен контакт с Центром управления кризисными ситуациями Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации. Выяснилось, что 22 июля в результате разлива рекиИликаЗейского района Амурской области было затопление, и в реке оказались четыре гражданина (1 россиянин и 3 гражданина Армении). 1 гражданин РФ и 1 гражданин Армении выбрались из реки, а двое других считаются пропавшими без вести.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации проводят поисковые работы.

Будет предоставлена дополнительная информация.