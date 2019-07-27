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В результате паводка в России пропали граждане Армении


МЧС РА сообщает, что 27 июля   в 14:24 часов  в  службу  «911»  МЧС РА от гражданина поступил сигнал о том, что    его друг исчез в результате наводнения в Амурской области Российской Федерации.

Был установлен контакт с Центром управления кризисными ситуациями Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации.  Выяснилось, что 22 июля в результате разлива рекиИликаЗейского района Амурской области было   затопление, и в реке оказались  четыре гражданина (1 россиянин и 3 гражданина Армении). 1 гражданин РФ и 1 гражданин Армении выбрались из реки, а двое других считаются пропавшими без вести.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,  спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации проводят поисковые работы.

 Будет предоставлена  дополнительная информация.




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