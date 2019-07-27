В Тунисе простились с президентом страны

Главы государств и правительств, официальные иностранные делегации приняли участие в официальной части церемонии прощания с тунисским лидером Аль-Баджи Гаидом ас-Себси, скончавшемся на 93-м году жизни, в президентском дворце в пригороде столицы Туниса. Церемонию прощания транслирует арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia.

В субботу в Тунисе проходят похороны первого избранного демократическим путем лидера государства, скончавшегося в минувший четверг. Ас-Себси занимал пост президента с 2014 года.

В тунисскую столицу прибыли президенты Франции, Португалии, Алжира, короли Испании и Марокко, эмир Катара, лидеры Палестины и Ливии. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

После официальной траурной церемонии кортеж с телом тунисского лидера проследует через центральные кварталы Туниса в мечеть, а затем на кладбище.

В Тунисе были усилены меры безопасности. Тысячи горожан собираются на улицах, чтобы проститься с президентом.

Ас-Себси скончался в минувший четверг в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни. В последние месяцы он неоднократно попадал в больницу в связи с проблемами со здоровьем. Временно исполнять обязанности главы государства стал спикер парламента Мухаммед ан-Насер. Досрочные выборы президента Туниса назначены на 15 сентября.