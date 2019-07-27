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Срок службы по программе «Честь имею!» сокращен


Срок  службы  по программе «Честь имею!» сокращен:  теперь  призывать на  военную службу будут сроком на   2 года и 3 месяца - вместо предыдущих 3 лет.

 «Отныне призывник после окончания школы будет получать  высшее образование и служить 2 года и 3 месяца. Ребята предварительно  подписали контракт с Министерством обороны, согласно которому обязуются  после получения образования отправиться на службу офицером», - как  передает Арменпресс,  об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности начальника военного комиссара РА полковник Армен Автандилян.

Он также сказал, что  обучение в бакалавриате подписавшим контрактоплачивает Министерство обороны. После окончания обучения и перехода  на военную службу ребята  получают офицерскую  зарплату.

 




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