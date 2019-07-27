Срок службы по программе «Честь имею!» сокращен: теперь призывать на военную службу будут сроком на 2 года и 3 месяца - вместо предыдущих 3 лет.

«Отныне призывник после окончания школы будет получать высшее образование и служить 2 года и 3 месяца. Ребята предварительно подписали контракт с Министерством обороны, согласно которому обязуются после получения образования отправиться на службу офицером», - как передает Арменпресс, об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности начальника военного комиссара РА полковник Армен Автандилян.

Он также сказал, что обучение в бакалавриате подписавшим контрактоплачивает Министерство обороны. После окончания обучения и перехода на военную службу ребята получают офицерскую зарплату.