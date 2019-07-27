Призывники по программе «Это я» отбыли на службу — их напутствовали участники Апрельской войны

На Центральном призывном пункте процесс призыва 27 июля в Вооруженные силы несколько отличалсяот привычного, так как на службу отправлялись новобранцы по программе «Это я».

Как сообщает Арменпресс, ребята призваны на военную службу сроком на 3 года и будут иметь разные привилегии.

Временно исполняющий обязанности начальника военного комиссара РА полковник Армен Автандилян пожелал ребятам успехов, подбодрил их, а затем ответил на вопросы журналистов.

«В рамках программы солдаты будут служить в формате 1+2+1: одна неделя - подготовка, прежде чем приступить к военному дежурству, 2 недели - боевое дежурство и 1 неделя -отпуск. К отпуску они получат 35-40 тысяч драмов, а по окончании службы - 5 миллионов драмов премии на расходы по 3 статьям: купить квартиру, оплатить высшее образование, создать ферму или другойбизнес», - сказал полковник, добавив, что подать заявку на проект могут из всех регионов – при равных условиях.

27 июля был призыв из областей Тавуш, Арарат и Ширак.

Автандилян также добавил, что помимо участников программы «Это я», сегодня на службу также отправляются военнослужащие-музыканты.

Участники четырехдневной Апрельской войны пришли напутствовать призывников.