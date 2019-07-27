В ближайшие 5 дней в долинах и предгорьях сохранится высокая степень пожароопасности

МЧС РА предупреждает: в ближайшие5 дней в долинах и предгорьях сохранится высокая степень пожароопасности.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на территории РА днем 26-го, после полудня с 27-29 июля в северных отдельных районах ожидается кратковременный дождь с грозой. С 30-31 июля ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем 26-го июля температура воздуха понизится на 3-4 градуса, 30-31 июля на столько же повысится.

В Ереване днем 26-го, с 27-31 июля ожидается погода без осадков. В вечерние часы ожидается усиление ветра до 18-20 м/с.