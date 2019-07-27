Новый контракт Месси с «Барселоной» может быть заключен до завершения карьеры

Каталонский футбольный клуб «Барселона» предложит Месси контракт до конца его карьеры.

Как передает Арменпресс, об этом сообщаетMundoDeportivo.

Аргентинский нападающий заключил действующий контракт с Барселоной до 2021 года. В соглашении есть пункт, согласно которому контракт может быть продлен еще на год. Однако каталонский клуб пытается подписать контракт с Месси о том, что он останется в клубе до конца своей карьеры.

Если Месси подпишет контракт, то это будет десятый, заключенный между футболистом и клубом.

Месси является воспитанником клуба «Барселона» и всю свою карьеру провел в команде.