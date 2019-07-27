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Новый контракт Месси с «Барселоной» может быть заключен до завершения карьеры


Каталонский футбольный клуб «Барселона» предложит Месси контракт до конца его карьеры.

Как передает  Арменпресс, об этом сообщаетMundoDeportivo. 

Аргентинский нападающий заключил действующий  контракт с Барселоной до 2021 года. В соглашении есть пункт, согласно которому контракт может быть  продлен еще на год. Однако  каталонский клуб пытается  подписать контракт с Месси о том,  что он  останется в клубе до конца своей карьеры.

Если Месси подпишет контракт, то это будет десятый, заключенный  между футболистом и клубом.

Месси является воспитанником клуба «Барселона» и всю свою карьеру провел в команде.

 

 

 

 

 

 




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