Украинцы подписали новую петицию об увольнении главы офиса президента

Петиция с требованием уволить главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана набрала на сайте главы государства необходимые для ее рассмотрения 25 000 голосов.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, петицию, которая была инициирована 23 мая, подписали 25 156 человек.

Поддержавшие это прошение требуют от президента уволить Богдана, поскольку, по их мнению, он не имеет права занимать должность главы офиса президента на основании закона о люстрации.

Ранее подобную петицию, которую также подписали более 25 тысяч граждан, Владимир Зеленский рассмотрел, однако оставил Богдана в должности.

Богдан занял пост главы администрации президента 21 мая. Ранее он был советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.

Назначение Богдана вызвало возмущение у значительной части общества, поскольку он дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президента Украины Виктора Януковича и таким образом, попадая под действие закона о люстрации, не может в течение 10 лет работать на госслужбе до октября 2024 года. В то же время Богдан заявлял, что он "абсолютно несправедливо" попал под закон о люстрации.