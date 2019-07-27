СМИ: четыре человека погибли в результате взрыва автомобиля в Афганистане

По меньшей мере четыре человека погибли, еще 20 получили ранения в субботу утром в результате взрыва автомобиля в афганском Газни на востоке страны. Об этом сообщил на своей странице в Twitter телеканал Tolo News со ссылкой на полицию.

Информации о состоянии пострадавших пока не поступало. Другие подробности происшествия не приводятся. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.