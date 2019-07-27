В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек

Наводнения затронули около 8,3 миллиона человек в штате Бихар на востоке Индии, стихия унесла жизни 127 человек, сообщает газета Times of India.

Ранее сообщалось о 106 погибших и более 8 миллионах оказавшихся в зоне затопления.

По последним данным, стихия затронула в общей сложности 8 миллионов 284 тысячи человек. Больше всего от стихии пострадал округ Ситамархи, где погибли 37 человек. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

При этом местные синоптики полагают, что дожди не будут сильными в северных районах штата, которые пострадали от наводнений, или же в соседнем Непале. Специалисты метеорологического департамента Индии (IMD) отметили, что до 30 июля осадки пройдут лишь в отдельных районах.

На местах проводятся спасательные операции, власти оказывают помощь пострадавшим от наводнений и осадков.

Ранее сообщалось, что причиной наводнений стали сильные ливни на территории Непала, вызвавшие резкое повышение уровня воды в нескольких реках региона. При этом число жертв наводнений и оползней в соседнем с Индией Непале, вызванных проливными дождями, составило порядка 90 человек, еще 31 числится пропавшим без вести.