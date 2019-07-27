Призыв прервать отдых в Хургаде адресован только обладателям турпакетов A&R Tour— МИД

Призыв посольства Армении в Египте покинуть Хургаду и вернуться в Армению 29 июля относится только к туристам, путешествующим с турпакетами A&R Tour.

Министерство иностранных дел Республики Армения выступило с разъяснением по этому поводу.

«Это заявление относится только к пассажирам, обладающим пакетами туроператора A&R Tour. Мы призываем всех остальных туристов продолжить запланированный отпуск», - как передает Арменпресс, отмечает МИД Армении, приложив заявление посольства от 26 июля, согласно которому рейс Hurrgata-Yerevan Orange2fly № OTF 3701 запланированный на 29 июля, состоится в 03.00 часа по египетскому времени.

«В то же время призываем пассажиров, рейс которых запланирован на 1 и 5 августа, прервать отдых и отправиться в Армению вышеупомянутым рейсом. Просим этих граждан предоставить их посольству личные данные (имени и фамилии – на латинице, номер паспорта)— с целью включения их в соответствующий список. Горячая линия посольства Армении +201207050580», - говорится в сообщениипосольства.

Граждане Армении, путешествующие в Хургаду, Египет, с пакетами A & R Tour, не могли вернуться из-за отмены рейса OTF 3703, поскольку туроператор не выполнил соответствующие платежиавиакомпании. 26 июля 132 пассажира вернулись в Армению рейсом Хургада-Ереван UJ 5600.