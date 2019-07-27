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Призыв прервать отдых в Хургаде адресован только обладателям турпакетов A&R Tour— МИД


Призыв посольства Армении в Египте покинуть Хургаду и вернуться в Армению 29 июля относится только к туристам, путешествующим с турпакетами A&R Tour. 

Министерство иностранных дел Республики Армения выступило с разъяснением по этому  поводу. 

«Это заявление относится только к пассажирам, обладающим пакетами  туроператора A&R Tour. Мы призываем всех остальных туристов продолжить запланированный отпуск», - как передает   Арменпресс,   отмечает МИД  Армении, приложив заявление посольства от 26 июля, согласно которому рейс Hurrgata-Yerevan Orange2fly № OTF 3701 запланированный на 29 июля,  состоится в 03.00 часа по египетскому  времени.

«В то же время призываем  пассажиров, рейс которых запланирован на 1 и 5 августа, прервать отдых и отправиться в Армению вышеупомянутым рейсом. Просим этих граждан предоставить их посольству личные данные (имени и фамилии – на латинице,  номер паспорта)— с целью включения их  в соответствующий список. Горячая линия посольства Армении +201207050580», - говорится в  сообщениипосольства.

Граждане Армении, путешествующие в Хургаду, Египет, с пакетами A & R Tour, не могли вернуться из-за отмены рейса OTF 3703, поскольку  туроператор не выполнил соответствующие платежиавиакомпании. 26 июля 132 пассажира вернулись в Армению рейсом Хургада-Ереван UJ 5600.

 

 




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