За прошедшую неделю Азербайджан произвел более 1300 выстрелов в сторону армянских позиций

За период 21-27 июля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня более 120 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1300 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха оставались в роли диктующего. Они предпринимают меры для надежного укрепления боевых позиций.