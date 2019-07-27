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За прошедшую неделю Азербайджан произвел более 1300 выстрелов в сторону армянских позиций


За период   21-27  июля   на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня более 120 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1300 выстрелов из стрелковых орудий  разных калибров.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха,  передовые  части Армии обороны  Арцаха оставались в  роли диктующего. Они  предпринимают меры  для  надежного  укрепления   боевых позиций.




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