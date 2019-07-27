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Тигран Хачатрян обсудил с производителями молочной продукции проблемы развития отрасли


Министр экономики РА  Тигран Хачатрян в  рамках отраслевых консультаций провел  встречу с производителями молочной  продукции, на которой  обсудил проблемы  развития  отрасли.

Как сообщили Арменпресс в Минэкономики РА, обсуждались вопросы влияния  и целесообразности  подписания долгосрочных контрактов с частными компаниями. Были затронуты возможные шаги по устранению экспортных барьеров, а также перспективы сделать внутренний рынок более предсказуемым и стабильным для  производителя.

Производители представили проблемы отрасли,  речь  зашла о необходимости в  налоговых реформах, улучшении инфраструктуры и заготовке высококачественных молочных продуктов. По словам производителей, высокий НДС не только влияет на конкурентоспособность организаций, но и создает риски для здоровья. Развернулась дискуссия о возможных решениях проблемы.

В ходе обсуждения особое внимание было уделено вопросу регулированного отбора проб отдельными лицами.

Была достигнута договоренность с частным сектором отрасли, также были  обобщены рекомендации и определены дальнейшие шаги.




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