Тигран Хачатрян обсудил с производителями молочной продукции проблемы развития отрасли

Министр экономики РА Тигран Хачатрян в рамках отраслевых консультаций провел встречу с производителями молочной продукции, на которой обсудил проблемы развития отрасли.

Как сообщили Арменпресс в Минэкономики РА, обсуждались вопросы влияния и целесообразности подписания долгосрочных контрактов с частными компаниями. Были затронуты возможные шаги по устранению экспортных барьеров, а также перспективы сделать внутренний рынок более предсказуемым и стабильным для производителя.

Производители представили проблемы отрасли, речь зашла о необходимости в налоговых реформах, улучшении инфраструктуры и заготовке высококачественных молочных продуктов. По словам производителей, высокий НДС не только влияет на конкурентоспособность организаций, но и создает риски для здоровья. Развернулась дискуссия о возможных решениях проблемы.

В ходе обсуждения особое внимание было уделено вопросу регулированного отбора проб отдельными лицами.

Была достигнута договоренность с частным сектором отрасли, также были обобщены рекомендации и определены дальнейшие шаги.