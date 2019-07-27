Время в Ереване: 11:07:36,   27 Июль

Гаел Андонян пропустил очередную клубную игру


Член национальной  сборной  Армении ГаелАндонян в составе  своего клуба  вступил в  борьбу  во второй  лиге  Франции.

Как  передает Арменпресс, команда Андоняна  «Айаччо» принимала у  себя  «Гавр». Встреча  завершилась со сетом 2:2. ГаелАндонян  был с списке запасников  и пропустил очередную клубную игру.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации