Гаел Андонян пропустил очередную клубную игру

Член национальной сборной Армении ГаелАндонян в составе своего клуба вступил в борьбу во второй лиге Франции.

Как передает Арменпресс, команда Андоняна «Айаччо» принимала у себя «Гавр». Встреча завершилась со сетом 2:2. ГаелАндонян был с списке запасников и пропустил очередную клубную игру.