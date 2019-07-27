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ГаретБейл продолжит карьеру в Китае


Форвард  сборной  Уэльса и мадридского «Реала» ГаретБейл  может продолжить карьеру в  Китае.

Как  передает Арменпресс, об этом пишет испанскаяMarca. Бейл, почти достиг соглашения  с новым клубом, перейдет в  китайскую команду  «ЦзянцзюСунина» 30-летний  футболист в Китае  будет получать 22 млн долларов в  год.

ГаретБейл  перешел в  состав  мадридского «Реала»в 2013г. В прошлом сезоне он  участвовал в 42 играх и забил 14 голов.




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