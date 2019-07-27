ГаретБейл продолжит карьеру в Китае
Форвард сборной Уэльса и мадридского «Реала» ГаретБейл может продолжить карьеру в Китае.
Как передает Арменпресс, об этом пишет испанскаяMarca. Бейл, почти достиг соглашения с новым клубом, перейдет в китайскую команду «ЦзянцзюСунина» 30-летний футболист в Китае будет получать 22 млн долларов в год.
ГаретБейл перешел в состав мадридского «Реала»в 2013г. В прошлом сезоне он участвовал в 42 играх и забил 14 голов.
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