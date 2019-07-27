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Инженерные работы, шахматы: на передовой досуг — не пустое времяпрепровождение


На одной  из позиций, дислоцированной в  северо-восточной  части Армении, солдаты  проводят свободное  время не  впустую.

Как  передает Арменпресс, они проводят инженерные работы по укреплению окопов, играют в  шахматы, ухаживают за псом Чало, потерявшим лапу  от взрыва мины, держат голубей – птиц  мира.

Командир опорного пункта старший  лейтенант Асатрян в  беседе с Арменпресс сказал, что несмотря  на то, что их позиция  в  более выгодном положении, чем у  противника, они не  теряют бдительности, а свободное  время стараются организовать продуктивно.

«Наша позиция на высоте  2800м, но бдительности мы  не  теряем, ведь азербайджанцы время от времени стреляют, но когда надо – получают достойный  ответ. В данный  момент здесь спокойно», - сказал он, отметив, что на этой  позиции служат только контрактники.

Рядовой ЗограбСенекелмян, который  служит уже полгода контрактником, по профессии пчеловод.

Эта  позиции находится непосредственно над нашей деревней, и именно это обстоятельство заставило меня  пойти в  армию и защищать родину», - сказал он.

После боевого дежурства Зограб занимается  пчеловодством в  деревне.

 

 




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