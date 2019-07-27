Инженерные работы, шахматы: на передовой досуг — не пустое времяпрепровождение

На одной из позиций, дислоцированной в северо-восточной части Армении, солдаты проводят свободное время не впустую.

Как передает Арменпресс, они проводят инженерные работы по укреплению окопов, играют в шахматы, ухаживают за псом Чало, потерявшим лапу от взрыва мины, держат голубей – птиц мира.

Командир опорного пункта старший лейтенант Асатрян в беседе с Арменпресс сказал, что несмотря на то, что их позиция в более выгодном положении, чем у противника, они не теряют бдительности, а свободное время стараются организовать продуктивно.

«Наша позиция на высоте 2800м, но бдительности мы не теряем, ведь азербайджанцы время от времени стреляют, но когда надо – получают достойный ответ. В данный момент здесь спокойно», - сказал он, отметив, что на этой позиции служат только контрактники.

Рядовой ЗограбСенекелмян, который служит уже полгода контрактником, по профессии пчеловод.

Эта позиции находится непосредственно над нашей деревней, и именно это обстоятельство заставило меня пойти в армию и защищать родину», - сказал он.

После боевого дежурства Зограб занимается пчеловодством в деревне.