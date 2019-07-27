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«Республика Армения»: ГригорЗограб видел роль конституции в обеспечении «закона гармонии»


Газета "АйастаниАнрапетутюн" («Республика Армения») пишет: «Как общественный институт, государство является органом примирения политически противоположных сил. Государство является публичной, абсолютной властью, оно меняется под влиянием субстантивных, объективных  и других факторов. Не встречая противодействия, правительство начинает извращаться и становится всеядной силой. В подтверждение ГригорЗограбпроводит  параллели с органической жизнью: когда какой-либо орган тела  человека становится сильнее, он превращается в причину болезни и смерти. Таким же образом, лекарство лечит, если сохраненадоза, и может навредить, если она превышена». 

«Закон гармонии» Зограба направлен на совмещение управленческой деятельности государственных органов и самоорганизации государственных учреждений. Как известно, правовое регулирование в «правовом государстве» ограничено самой правовой системой. Некоторые функции  регулирования общественной жизни, которые ранее были исключительно  государственными, переходят к структурам самоорганизации граждан, партиям, неправительственным организациям, органам местного самоуправления и средствам массовой информации. Такого рода перераспределение власти между правительством и государственными институтами характеризует превращение  государственного управления вобщественное».

 Полную статью  читайте в сегодняшнем номере газеты.




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