«Республика Армения»: ГригорЗограб видел роль конституции в обеспечении «закона гармонии»

Газета "АйастаниАнрапетутюн" («Республика Армения») пишет: «Как общественный институт, государство является органом примирения политически противоположных сил. Государство является публичной, абсолютной властью, оно меняется под влиянием субстантивных, объективных и других факторов. Не встречая противодействия, правительство начинает извращаться и становится всеядной силой. В подтверждение ГригорЗограбпроводит параллели с органической жизнью: когда какой-либо орган тела человека становится сильнее, он превращается в причину болезни и смерти. Таким же образом, лекарство лечит, если сохраненадоза, и может навредить, если она превышена».

«Закон гармонии» Зограба направлен на совмещение управленческой деятельности государственных органов и самоорганизации государственных учреждений. Как известно, правовое регулирование в «правовом государстве» ограничено самой правовой системой. Некоторые функции регулирования общественной жизни, которые ранее были исключительно государственными, переходят к структурам самоорганизации граждан, партиям, неправительственным организациям, органам местного самоуправления и средствам массовой информации. Такого рода перераспределение власти между правительством и государственными институтами характеризует превращение государственного управления вобщественное».

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