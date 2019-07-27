Пожары в разных областях РА: сгорела крыша, травяные участки, автомобиль

В связи с пожароопасной ситуацией в республике в разных областях РА отмечены случаи возгорания.

Как сообщили Арменпресс в МЧС РА, 27 июля в 06:06часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что в доме в селе ГохтКотайкской области горит крыша, необходима помощь спасателей. На место выехали 3 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА. Пожар был купирован в 07:50часов, потушен в 08:53. Сгорела крыша (около 300 кв/м) и 300 тюков кормов.

26 июля в 19:29часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что в доме в селе Димитров Араратской области горит травяной участок, необходима помощь спасателей. На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА. Пожар был купирован в 20:15часов, потушен в 20:37. Сгорело около 10 га.

26 июля в 18:09часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что в доме в селе АртимедАрмавирской области горит деревянный домик, необходима помощь спасателей. На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА. Пожар был купирован в 18:33часов, потушен в 18:57. Сгорел вагончик.

26 июля в 20:18часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что в Бердаване горит автомобиль, необходима помощь спасателей. На место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.Выяснилось, сто на 10 км дороги Ноемберян-Баграташен частично сгорел мотор автомобиля MercedesVito (водитель А.Г.). Пожар был потушен в 20:43 часов. Пассажиру (Р.У., 1991 г/р) медиками скорой помощи была оказана необходимая помощь.