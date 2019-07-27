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Пожары в разных областях РА: сгорела крыша, травяные участки, автомобиль


В  связи с пожароопасной  ситуацией  в  республике в разных областях РА отмечены  случаи возгорания.

Как  сообщили Арменпресс в МЧС РА, 27 июля   в 06:06часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что в доме  в селе ГохтКотайкской  области горит крыша,     необходима  помощь спасателей.  На место выехали  3  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА. Пожар был купирован в 07:50часов, потушен в 08:53. Сгорела крыша (около 300 кв/м) и 300 тюков кормов.

26 июля   в 19:29часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что в доме  в селе  Димитров  Араратской  области горит травяной участок,     необходима  помощь спасателей. На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.  Пожар был купирован в 20:15часов, потушен в 20:37. Сгорело около 10 га.

26 июля   в 18:09часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что в доме  в селе  АртимедАрмавирской  области горит деревянный домик,     необходима  помощь спасателей. На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.  Пожар был купирован в 18:33часов, потушен в 18:57. Сгорел  вагончик.

26 июля   в 20:18часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что в Бердаване  горит автомобиль,  необходима  помощь спасателей. На место выехали  2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.Выяснилось, сто на 10 км дороги Ноемберян-Баграташен частично сгорел мотор автомобиля  MercedesVito (водитель А.Г.). Пожар был   потушен в 20:43 часов.  Пассажиру (Р.У., 1991 г/р) медиками скорой  помощи была оказана необходимая  помощь.

 

 

 




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