Европейские индексы - 26-07-19

МОСКВА, 27 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 26 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.47% и составил 12419.90 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.57% и составил 5610.05 пункта, британский FTSE вырос на 0.80% и составил 7549.06 пункта, а российский RTSI вырос на 0.10% и составил 1348.30 пункта.