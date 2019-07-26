Число пользователей Twitter во II квартале выросло на 14%

Американская компания Twitter, владеющая одноименным сервисом микроблогов, во II квартале 2019 года увеличила выручку на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $841 млн, следует из отчета компании.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, газета The Wall Street Journal отмечает, что этот показатель увеличивается седьмой квартал подряд.

В следующем квартале компания рассчитывает получить выручку в $815-875 млн.

Чистая прибыль Twitter во II квартале этого года достигла $1,12 млрд против $100,12 млн годом ранее.

Среднее число активных пользователей Twitter составило 139 млн в месяц против 122 млн во II квартале 2018 года и 134 млн в I квартале этого года.