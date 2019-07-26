Музей Грэмми предоставит грант на оцифровку записей армянских музыкальных произведений

Музей Грэмми в Лос-Анджелесе предоставит гранты в размере 200 000 долларов США для поддержки 15 исследований в Соединенных Штатах, а также реализации ряда программ архивирования и сохранения. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальным сайте музея www.grammymuseum.org.

Центру арменоведения Университета Фресно будет выделен грант в размере 5000 долларов для оцифровки записей армянских музыкальных произведений.