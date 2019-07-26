Перевозящий граждан Армении из Хургады в Ереван самолет приземлился в аэропорту «Звартноц». Как сообщает Арменпресс, на борту было 132 пассажиров.

25 июля 119 граждан Армении остались в Хургаде из-за отмены рейса Хургада–Ереван OTF 3703. По данным посольства Армении, причиной отмены рейса является то, что армянский туроператор “A&R” не заплатил авиаперевозчику.

Отменен также рейс, запланированный на 29 июля, что предполагает, что еще около сотни граждан Армении (точное количество уточняется) столкнутся с той же проблемой.

Правительство Армении обсуждает вопрос о выделении 47 млн 198 тыс драмов МИД Армении для организации перевозки граждан Армении из Хургады в Ереван.