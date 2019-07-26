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Президент Арцаха провел совещание по вопросам организации 7-х Всеармянских летних игр


В Степанакертском дворце культуры и молодежи президент Республики Арцах Бако Саакян 26 июля встретился с ответственными работниками, вовлеченными в процесс обслуживания предстоящих в Арцахе 7-х Всеармянских летних игр.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, Бако Саакян подчеркнул важность осуществления работ по обслуживанию на высоком уровне как одной из главных составляющих проведения игр на надлежащем уровне.




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