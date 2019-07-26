Посольство призывает граждан Армении прервать отпуск в Хургаде и вернуться в Ереван

Посольство Армении в Египте призвало находящихся в Хургаде для отдыха граждан Армении прервать свой отпуск и вернуться на родину 29 июля. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальной странице посольства в Facebook.

«Посольство Республики Армения в Египте сообщает, что рейс Хургада-Ереван OTF 3701 компании Orange2fly, запланированный на 29 июля, будет совершен в 03:00 по египетскому времени. В то же время мы настоятельно призываем пассажиров, рейс которых запланирован на 1-5 августа, прервать отпуск и приехать в Армению по этому рейсу. Мы просим этих граждан предоставить посольству свои личные данные (имя/фамилия и номер паспорта) для включения в соответствующий список», - говорится в сообщении.

25 июля 119 граждан Армении остались в Хургаде из-за отмены рейса OTF 3703 Хургада–Ереван. По данным посольства Армении, причиной отмены рейса является то, что армянский туроператор “A&R” не заплатил авиаперевозчику.

Отменен также рейс, запланированный на 29 июля, что предполагает, что еще около сотни граждан Армении (точное количество уточняется) столкнутся с той же проблемой.

Правительство Армении обсуждает вопрос о выделении 47 млн 198 тыс драмов МИД Армении для организации перевозки граждан Армении из Хургады в Ереван.