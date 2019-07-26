Правительство выделит 47 млн драмов на возвращение граждан Армении из Хургады
Правительство Армении обсудит вопрос выделения из резервного фонда 47 миллионов 198 тысяч драмов министерству иностранных дел для возвращения 119 граждан Армении, находящихся в Египте. Как сообщает Арменпресс, проект решения опубликован на официальном сайте правительства Армении. По проекту решения организовано письменное голосование. Окончательное решение будет принято после окончания голосования, и по решению правительства оно будет опубликовано на e-gov.am.
Согласно проекту, необходимость его принятия обусловлена желанием помощь гражданам Армении, находящихся в Хургаде в связи с отменой 25 июля рейса Хургада-Ереван OTF 3703.
Посольство Армении в Египте достигло соглашения с греческой компанией SpotAir об организации двух рейсов в Хургаду-Ереван 26 и 29 июля.