Офис Анны Акопян ответил на публикации о деятельности возглавляемых ею фондов

Офис супруги премьер-министра Армении Анны Акопян отреагировал на публикацию газеты “Иратес”. Арменпресс представляет распространенное офисом Анны Акопян заявление.

“Сегодня мы получили запросы относительно “новостей”, опубликованных газетой “Иратес”, в ответ на которые считаем необходимо отметить:

По нашим данным, эта новость была заказана сыном бывшего высокопоставленного чиновника, который заплатил кругленькую сумму за публикацию. У нас также есть информация о том, что ряд политиков и бизнесменов жалуются на то, что некоторые СМИ требуются деньги, чтобы не публиковать лживые статьи. Некоторые источники утверждают, что есть также средства массовой информации, которые получают приказы печатать поддельные новости за деньги от политических противников героев публикаций”.

Газета “Иратес” написала, что бизнесменов принуждают платить деньги в возглавляемые Анной Акопян фонды. Также утверждается, что ранее за эти платежи бизнесменам давали налоговые льготы, а сейчас и этого нет.