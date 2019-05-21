Предстоящие на 27 июня мероприятия
21:10, Июль 26, 2019
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16:01, 22.07.2019
Заявления Китая и России в связи с Ираном повлияют на расчеты США
16:07, 24.06.2019
Востоковед не ожидает от Ирана уступок, а от США резких шагов
- 21:59 Число пользователей Twitter во II квартале выросло на 14%
- 21:42 Зеленский обратился к одесситам за советом по кандидатуре губернатора
- 21:39 США расширили санкции против Кубы
- 21:34 Музей Грэмми предоставит грант на оцифровку записей армянских музыкальных произведений
- 21:10 Предстоящие на 27 июня мероприятия
- 20:52 Перевозящий граждан Армении из Хургады в Ереван самолет приземлился в аэропорту «Звартноц»
- 19:45 Президент Арцаха провел совещание по вопросам организации 7-х Всеармянских летних игр
- 19:13 Посольство призывает граждан Армении прервать отпуск в Хургаде и вернуться в Ереван
- 19:01 Перевозящий граждан Армении из Хургады в Ереван самолет уже в пути
- 18:37 Правительство выделит 47 млн драмов на возвращение граждан Армении из Хургады
- 18:04 Офис Анны Акопян ответил на публикации о деятельности возглавляемых ею фондов
- 17:14 Министр юстиции Армении принял делегацию во главе с главой миссии Программы развития ООН
- 17:08 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-07-19
- 17:07 Азиатские индексы - 26-07-19
- 16:18 МИД Ирландии: Борис Джонсон намеренно идет на конфликт с ЕС по поводу Brexit
- 16:13 Инспекционный орган нашел нарушения в строительных работах на одной из улиц Степанавана
- 15:50 В правительстве состоялось обсуждение с участием партнеров, содействующих развитию Армении
- 15:49 СМИ: Макрон прервет отпуск, чтобы проститься с президентом Туниса ас-Себси
- 15:46 Децентрализация - главное условие эффективности государственного управления
- 15:45 170 граждан для получения работы обратились в областную администрацию Тавуша
- 15:43 В Азербайджане приостановлены все учебно-тренировочные полеты ВВС
- 15:40 Возник пожар возле Спортивно-концертного комплекса, сгорело около 1,5 га растительности
- 15:26 Бадасян обратился в Венецианскую комиссию для получения мнения о Стамбульской конвенции
- 15:25 Опрос: число противников независимости Каталонии превысило количество сторонников
- 15:06 Близятся к завершению ремонтные работы автотрассы Ереван-Севан-Иджеван-армяно- азербайджанская границ
- 14:57 Азербайджан, преодолев давление Ирана, отменяет визовый режим для граждан Турции
- 14:56 Обсуждены вопросы защиты прав человека в Гегаркуникской области
- 14:53 На севере Франции отменили красный уровень метеоопасности
- 14:31 Спасательная служба работает в перегруженном режиме: в МЧС созвано совещание
- 14:27 Температура воздуха повысится с 30-го июля
- 14:23 СМИ: число жертв оползней на юге Китая увеличилось до 22 человек
- 14:16 Обнаружена во второй раз пропавшая без вести 14-летняя девочка
- 13:57 СМИ: Иран освободил девять индийских моряков с задержанного танкера
- 13:56 Стало известно время прилета в Ереван граждан Армении, находящихся в Хургаде
- 13:38 По случаю праздника Вардавар будет перекрыта улица Баграмяна
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