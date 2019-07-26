Министр юстиции Армении принял делегацию во главе с главой миссии Программы развития ООН

Министр юстиции Армении Рустам Бадасян 26 июля принял делегацию во главе с главой миссии Программы развития ООН, специалистом по политическому диалогу и конституционным процессам Джейсоном Глуком.

Министр Бадасян высоко оценил сотрудничество с ПРООН и подчеркнул важность ПРООН в процессе реформ, осуществляемых в Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства юстиции, Рустам Бадасян представил партнерам ПРООН два основных направления реформ, направленных на судебно-правовую и антикоррупционную сферы, выделил среди них краткосрочные и долгосрочные действия, подчеркнув, что сверхцель правительства - оправдать ожидания гражданина Армении.

В частности, министр коснулся создания нового антикоррупционного суда, введения института конфискации незаконно нажитого имущества, выяснения оснований для возбуждения дисциплинарного производства в отношении судьи, создания двух органов по борьбе с коррупцией и введения электронного правосудия.

Эксперты ПРООН выразили готовность поддержать Армению в проведении реформ в этих областях и высказали ряд предложений и комментариев по обсуждаемым вопросам.