Азиатские индексы - 26-07-19

ТОКИО, 26 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.45% и составил 21658.15 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.40% и составил 1571.52 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.24% и составил 2944.54 пункта, а HANG SENG снизился на 0.69% и составил 28397.74 пункта.