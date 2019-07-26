Азиатские индексы - 26-07-19
ТОКИО, 26 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 июля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.45% и составил 21658.15 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.40% и составил 1571.52 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.24% и составил 2944.54 пункта, а HANG SENG снизился на 0.69% и составил 28397.74 пункта.
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- 17:08 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-07-19
- 17:07 Азиатские индексы - 26-07-19
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- 15:40 Возник пожар возле Спортивно-концертного комплекса, сгорело около 1,5 га растительности
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- 15:06 Близятся к завершению ремонтные работы автотрассы Ереван-Севан-Иджеван-армяно- азербайджанская границ
- 14:57 Азербайджан, преодолев давление Ирана, отменяет визовый режим для граждан Турции
- 14:56 Обсуждены вопросы защиты прав человека в Гегаркуникской области
- 14:53 На севере Франции отменили красный уровень метеоопасности
- 14:31 Спасательная служба работает в перегруженном режиме: в МЧС созвано совещание
- 14:27 Температура воздуха повысится с 30-го июля
- 14:23 СМИ: число жертв оползней на юге Китая увеличилось до 22 человек
- 14:16 Обнаружена во второй раз пропавшая без вести 14-летняя девочка
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- 13:56 Стало известно время прилета в Ереван граждан Армении, находящихся в Хургаде
- 13:38 По случаю праздника Вардавар будет перекрыта улица Баграмяна
- 13:32 Временно приостановлена подача газа в некоторые районы Ванадзора, сел Базум и Дарпас
- 13:30 В КНР опубликовали доклад, в котором говорится о расовой дискриминация в США
- 13:17 При посредничестве омбудсмена родителям пропавшего без вести военнослужащего назначено ежемесячное п
- 13:11 От гражданского общества получено более 300 предложений по антикоррупционной стратегии
- 13:07 Армен Григорян коснулся дела Давида Санасаряна
- 12:45 Посол Армении в Святом Престоле Карен Назарян получил новое назначение
- 12:43 Эквадор вводит визовый режим с Венесуэлой из-за наплыва мигрантов
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- 12:26 “Айастани Анрапетутюн”: “Я на сто процентов армянин и на сто процентов россиянин”
- 12:25 “Айастани Анрапетутюн”: Мусорные баки в Ереване превращаются в очаги риска для здоровья
- 12:23 В подъезде одного из зданий Еревана возгорелся газовый баллон, есть пострадавший
- 12:22 Секретарь Совета безопасности Армении высоко оценивает уровень армяно-иранских отношений
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